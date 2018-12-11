МинВОТ назвало число погибших от мин на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе с момента начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш во вторник, 11 декабря.

"За четыре года от мин и взрывоопасных остатков боерипасов на востоке Украины погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Чтобы сохранить человеческие жизни, нужно разминировать тысячи квадратных километров",– написал Черныш в Twitter.

По данным МинВОТ, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых от взрывов мин, а в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых – 348.

Черныш также добавил, что важно распространять среди населения информацию о том, как уберечься от мин.