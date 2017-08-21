Минюст объяснил миллионные зарплаты сотрудников

Источник: КорреспонденТ.net

В Министерстве юстиции объяснили миллонные зарплаты своих 23-х сотрудников.

Восемь чиновников, которые работают в сфере исполнительной службы (исполнение решений судов) получили за полгода 2017-го вознаграждений на более чем 23 миллиона гривен. Каждый из них получил зарплату выше миллиона гривен.

Больше всех из этого списка получил главный госисполнитель отдела принудительного исполнения решений департамента госисполнительной службы Минюста Иван Нещадим – 8 млн 862 тыс. 19 грн (~341 тыс. долларов).

Также в 2017 году зарплату, суммарно превысившую 900 тыс. грн, получили:

директор департамента Дмитрий Полищук – 1 807 121 грн (июнь 2017 г.),

заместитель директора департамента Ирина Ярушевская – 1 815 441 грн (июнь 2017 г.),

главный государственный исполнитель Алексей Кузьменко – 2 305 977 грн (май 2017 г.),

главный государственный исполнитель Андрей Назаровец – 4 529 291 грн (июнь 2017 г.),

главный государственный исполнитель Иван Нещадим – 1 518 337 грн (май 2017 г.), 7 343 682 (июнь 2017 г.),

главный государственный исполнитель Александр Медведев – 1 604 064 грн (июнь 2017 г.),

главный государственный исполнитель Инна Рубель – 1 050 627 (май 2017 г.), старший

государственный исполнитель Сергей Мурыхин – 1 048 487 (май 2017 г.).

В Минюсте миллионные зарплаты чиновников ведомства аргументировали вознаграждением за выполненную работу. Об этом сказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Это часть зарплатных вознаграждений за выполненную работу. От того, сколько он (чиновник) взыскал, он получает определенный процент", - отметил замминистра.

То есть, чем больше государственный исполнитель взыскивает в доход государства, тем больше он зарабатывает.