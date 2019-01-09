Минздрав анонсирует новые требования к косметике
Источник: Корреспондент.net
Министерство здравоохранения Украины намерено запретить испытания косметики на животных. Такое условие содержится в новом Техническом регламенте на косметическую продукцию, который был обнародован ведомством для общественного обсуждения.
Согласно техрегламенту, Минздрав намерен запретить испытания косметики на животных и с внедрением регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.
Планируется также изменить язык маркирования с латинского на украинский.
Данное постановление Кабмина вступит в силу через 18 месяцев со дня опубликования.
Ранее сообщалось, что Рада изменила маркировку продуктов. В частности, запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.