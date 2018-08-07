Минздрав обновил список бесплатных лекарств

Источник: Корреспондент.net

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства. В обновленный реестр вошло 261 лекарств, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 7 августа.

Отмечается, что теперь 59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 из них были бесплатны.

"В прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, а в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 млн", – говорится в сообщении.

Со списком лекарств можно ознакомиться здесь. В числе бесплатных препаратов включены не только лекарства украинских производителей, но и иностранных компаний.

Так, чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов словенская компания КРКА снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция). В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.