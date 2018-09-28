Минздрав отказался вести переговоры с пикетчиками

Источник: Корреспондент.net

По ее словам, Минздрав делает все возможное, чтобы обеспечить нуждающихся в лечении за границей такой возможностью. В частности, сотрудники ведомства составляют письма и запросы депутатам, чтобы те выделили дополнительное финансирование.

На сегодняшний день, на учете министерства находится 91 пациент, которым необходимо лечение за рубежом. На их лечение необходима сумма 296 миллионов гривен. По словам Стефанишиной, это почти половина всех денег на лекарства для всех онкобольных детей в год, почти треть всего годового бюджета Доступных лекарств для более чем 6,5 млн людей по всей стране.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в прошлом году сумма финансирования программы Лечение граждан Украины за границей достигло 628 млн гривен. На сегодняшний день вся эта сумма иссякла. Денег не хватает на всех нуждающихся, и такая ситуация повторяется из года в год.

Также Супрун прокомментировала действия активистов, которые пикетируют Минздрав. По ее словам, они специально дискредитируют министерство и пытаются использовать ситуацию в политических целях.