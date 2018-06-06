06.06.2018
Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма
Источник: Корреспондент.net
В Украине ожидается вспышка заболевания ботулизмом. Министерство здравоохранения страны обратилось к международным организациям с просьбой предоставить сыворотки для лечения заболевания в качестве гуманитарной помощи.
В Минздраве отметили, что с начала 2018 года в Украине зафиксировали 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, четверо из которых умерли.
В министерстве напомнили, что в Украине с 2014 года нет сыворотки от ботулизма из-за отсутствия регистрации. Гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости.
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