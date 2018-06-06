Минздрав прогнозирует в Украине вспышку ботулизма

Источник: Корреспондент.net

В Украине ожидается вспышка заболевания ботулизмом. Министерство здравоохранения страны обратилось к международным организациям с просьбой предоставить сыворотки для лечения заболевания в качестве гуманитарной помощи.

В Минздраве отметили, что с начала 2018 года в Украине зафиксировали 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, четверо из которых умерли.

В министерстве напомнили, что в Украине с 2014 года нет сыворотки от ботулизма из-за отсутствия регистрации. Гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости.