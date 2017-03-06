3 роки роботи нової команди Мін’юсту: перетворення з корупційного монстра на Міністерство справедливості та зручних сервісів

Источник: Міністерства юстиції

За 3 роки, які минули з моменту приходу до Міністерства юстиції нової команди, у відомстві вдалося провести кардинальні реформи, які забезпечили перетворення органу із бюрократичного монстра радянського зразка у сучасну динамічну структуру, головною метою якої є забезпечення справедливості й захисту громадян, а також надання українцям зручних та комфортних сервісів.

Було проведено структурну та кадрову реформи, які стали фундаментом для запровадження усіх змін у міністерстві. Передовсім було проведено внутрішній аудит, ліквідовано дублюючі функції та скорочено кількість департаментів у центральному апараті Мін’юсту з 46 до 35. Загальна кількість чиновників по системі за ці роки скоротилася вдвічі - з 26 до 13 тисяч. Разом з тим розроблено та запроваджено єдину структуру регіональних органів юстиції та запроваджено відкриті та прозорі відбори на вакантні посади всіх рівнів, що дало можливість залучити нових спеціалістів до роботи Мін’юсту.

Серед перших кроків також була ліквідація корупційних схем старої влади, через які держава втрачала мільярди бюджетних коштів.

Ми стали першим органом, який не лише відкрито говорив про прозорість, а й зробив перші реальні кроки у цьому напрямку, відкривши доступ до реєстрів, якими оперує Мін’юст.

Ще одним важливим кроком, який дав можливість побороти корупцію та забезпечити громадян зручними послугами, стала кардинальна реформа Державної реєстраційної служби, про хабарі в якій складалися легенди.

Зокрема, було ліквідовано ДРС як окремий структурний підрозділ, а функцію державних реєстраторів у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу передано місцевій владі, нотаріусам та акредитованим суб’єктам. Нині ці послуги надає майже 10 тисяч суб’єктів, а такі поняття як черги, хабарі та хамство відійшли у минуле. Нині вже підготовлено ґрунт для передачі на місця послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Так само ми стали піонерами у сфері боротьби з таким ганебним явищем як рейдерство. На жаль, роками держава не лише не боролася із захопленнями майна, а й своїм мовчанням заохочувала окремих «ділків» до таких дій. Через це Україна залишалася сірою зоною, де права власників існують лише на папері, що відлякувало закордонних інвесторів.

З початку минулого запущено роботу Комісії з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Міністерстві юстиції. Розглянуто понад 1000 скарг, серед яких - 500 задоволено.

Окрім цього, прийнято Антирейдерський закон (№5067), який забезпечив реальне покарання для всіх, хто причетний до рейдерства – до 10 років зі спецконфіскацією майна. Після прийняття закону кількість карг на спроби захоплення знизилася на порядок.

Так само ми піклуємося про захист простих громадян. Триває реалізація найбільшого соціального проекту Уряду з надання безоплатної правової допомоги. В наших центрах та бюро українці, які раніше не могли дозволити собі захист через відсутність коштів на приватного адвоката, можуть отримати консультацію чи представника у суді.

Нині вже відкрито 549 точок доступу до безоплатної правової допомоги, оброблено 398 тисяч звернень громадян, 53 тисячі українців отримали безкоштовного адвоката. Окрім того адвокати системи БПД домоглися 2000 виправдувальних вироків у кримінальних справах, врятувавши від тюрми 2000 огульно звинувачених громадян.

Запроваджено Онлайн сервіси для населення та бізнесу, які дають можливість отримати послуги, не виходячи з дому чи офісу. За час дії проекту громадянами вчинено 62 млн. реєстраційних дій та отримано більше 1 млн. платних послуг.

Триває запуск сучасних послуг, які роблять життя мільйонів українців значно простішим. Зокрема, проектом Міністерства юстиції з видачі свідоцтв про народження можна скористатися у 474 медичних закладах по всій країні. За новою зручною процедурою перші документи видані 114 тисячам малюків. Окрім цього, в рамках пілотного проекту, проводиться реєстрація місця проживання новонародженого. Даною послугою скористалися вже 1703 батьків.

Ще однією новацію Мін’юсту є проект «Шлюб за добу», який дає можливість парі самій визначитися з датою та часом весілля. Нині до сервісу вже долучилися 20 міст, де побралися понад 5200 пар. А найголовніше – за даною процедурою можуть отримати легальні документи про шлюб мешканці тимчасово окупованих та непідконтрольних українській владі регіонів. Для цього їм достатньо обрати дату та час та усього раз приїхати на контрольовану територію.

Триває реформа системи виконання судових та інших рішень. Прийнято закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження», якими запроваджено інститут приватних виконавців, автоматизацію процедури виконання рішень та забезпечено достойну оплату за швидку та якісну роботу.

Дано старт найскладніші реформі Міністерства юстиції – реформі пенітенціарної системи. Вже ліквідовано стару Державну пенітенціарну службу, створено 3 управління в Мін’юсті та 6 міжрегіональних управлінь. Запущено проект державно-приватного партнерства для будівництва нових слідчих ізоляторів у Києві та Львові. Дано старт створенню повноцінної системи пробації, яка забезпечить ре соціалізацію ув’язнених та їх повернення до нормального життя у суспільстві.

Важливим напрямком роботи відомства є антикорупційна робота. За цим напрямком розроблено сучасне антикорупційне законодавство, забезпечено запуск антикорупційних органів та дано старт системі електронного декларування.

За безпосередньої участі Міністерства юстиції розроблено зміни до Конституції України та імплементацій ний закон, які забезпечили старт судової реформи.

Так само триває робота із захисту інтересів України у міжнародних судах, передовсім проти агресора. Зокрема, подано 5 справ «Україна проти Росії» до Європейського суду з прав людини та справа щодо порушення Росією 2 конвенцій до Міжнародного суду ООН. На постійній основі проводиться збір, підготовка та передача до судів доказів щодо анексії Криму Росією, дискримінації прав українців та кримських татар та організації агресором терактів на території України.

Запроваджено систему електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» – це майданчик відкритих торгів, доступ до якого мають усі бажаючі. За останній рік тут реалізовано 14 тис. лотів загальною вартістю 2,4 млрд. грн. До державного бюджету від діяльності СЕТАМ надійшло 230 млн. грн.

Мін’юстом також проведено процес очищення влади у державних органах. Нині до реєстру люстрованих осіб внесено 937 осіб. Тисячі чиновників добровільно залишили свої посади, не діждавшись перевірок.