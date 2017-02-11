70% россиян воспринимают НАТО как угрозу, - опрос

Источник: Українські новини

По мнению 67% россиян, НАТО является угрозой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные американской компанией Gallup.

Согласно опросу, проведенному в 2016 году, только 3% российских респондентов считают Североатлантический альянс защитой, а 20% не воспринимают его ни как защиту, ни как угрозу.

Gallup подчеркивает, что таким образом, число россиян, считающих, что НАТО для них - угроза, выросло на 29 процентных пунктов с 2012 года и является самым высоким с момента проведения этой компанией опросов по данной теме в РФ в 2008 году.

В Украине 29% респондентов заявили, что воспринимают НАТО как защиту, 35% считают ее угрозой, а 26% - ни тем, ни другим.

Gallup полагает, что такое отношение к альянсу в Украине вызвано тем, что население страны устало от конфликта в Донбассе, страдает от экономических проблем и растущего уровня преступности.