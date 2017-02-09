9 февраля - Международный день стоматолога

Источник: wikipedia

Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist ) — профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей, который отмечается по всей планете ежегодно, 9 февраля.

История и празднование

Несмотря на то, что стоматология является одной из древнейших отраслей медицины (раскопки в пакистанской провинции Белуджистан выявили останки людей, живших 7 — 5,5 тысяч лет до нашей эры, в зубах которых были высверлены почти идеальные отверстия диаметром 1—3 мм и глубиной до 3,5 мм), День стоматолога — сравнительно молодой профессиональный праздник.

Дата празднования Международного дня стоматолога выбрана не случайно. Праздник зубных врачей (зубной врач - как специальность - получают в мед. училищах, сейчас колледжах за 2 с половиной года, а стоматолог - высшее, в вузах, за 5 лет без учета обязательной интернатуры) отмечается в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы или щипцы. Святая женщина выдержала всё, и когда ей пригрозили казнью на костре (9 февраля 249 года), она сама шагнула в пламя. С тех пор существует поверье, что стоит произнести: «Santa Apollonia!», и зубная боль отступит.

В ряде стран в этот день чиновники и пациенты поздравляют врачей-стоматологов с их профессиональным праздником. Международный день стоматолога не является нерабочим днём.