Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции

Источник: РБК-УКРАИНА

Заместителем руководителя Национальной полиции Украины назначен Вячеслав Аброськин, занимающий должность начальника Главного управления полиции в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Указано, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. "Вчера, 10 марта, глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя - начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соответствующее представление о назначении внес председатель Нацполиции генерал полиции третьего ранга Сергей Князев.



