Адвокат Януковича обвинил Генпрокуратуру в уклонении от расследования

Источник: 112.ua

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк обвинил Генпрокуратуру в уклонении от расследования. Об этом Сердюк заявил в комментарии каналу "112 Украина".

"Сегодня защита получила решение суда, Печерским районным судом было принято решение об обязательстве следственных поехать и получить от РФ материалы, которые были приняты на заседании Совета Федерации. Защита получила решение, которым обязывалось рассмотреть ходатайство о проведении допроса. Поэтому сейчас, с учетом целого ряда процессуальных шагов мы видим, что единственный, кто в этом процессе уклоняется от расследования дела, - это Генпрокуратура", - заявил Сердюк.

По словам адвоката, для проведения судового заседания нужно сначала провести допрос Януковича.

"Судебное разбирательство невозможно без проведения допроса. Сначала надо допросить лицо, выяснить обстоятельства подачи письма в государственные органы РФ. Во-вторых, надо получить это письмо и все решения, связанные с письмом", - заявил Сердюк.

Кроме этого, Сердюк назвал обоснованным решение департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры направить ходатайства в Генпрокуратуру РФ о допросе Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам.

"Решение, которое озвучил господин Горбатюк, является обоснованным. Защита будет всячески способствовать передаче следователем всей информации по делам. Господин Горбатюк верно понимает, нельзя обвинять, осуждать любого гражданина, если с ним не проводятся следственные действия, если он не допрашивается и не выясняется его позиция. Это будет прямое нарушение 6-ой статьи Конвенции о доступе человека к правосудию и реализации права на защиту", - заявил Горбатюк.

Как сообщалось, ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита экс-президента подала заявление о прекращении заочного расследования его дела, поскольку не видит для этого оснований.

В свою очередь в прокуратуре заявили, что не получали от защиты Януковича заявление с требованием прекратить заочное расследование.