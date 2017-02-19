Акция протеста в центре Киева завершилась

Источник: 112.ua

Митингующие завершили акцию протеста на ул. Банковой и Институтской в Киеве. Об этом сообщают "Українські Новини".

Сообщается, что после неудачной попытки установить палатку около Администрации президента и потасовок с полицией митингующие, требующие от президента Петра Порошенко поддержать блокаду неподконтрольных территорий, покинули ул. Банковую и ул. Институтскую.

Некоторые из них, в частности организаторы акции - депутаты Верховной Рады от "Самопомочи" Егор Соболев и Семен Семенченко, переместились на Майдан Незалежности.

При этом Соболев в ходе потасовки с правоохранителями получил незначительные повреждения на лице.

Госпитализирован один протестующий с черепно-мозговой травмой.

Акцию протеста планируют продолжить завтра.