Акт о безвизе подпишут в Страсбурге 17 мая с участием Порошенко
Источник: Українські новини
11.05.2017
Совет министров Евросоюза добрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту Президента", - написал Порошенко.
Также Порошенко поздравил всех украинцев с этим важным решением.
"Приветствую вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением. Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия ... Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - сообщил Президент.
В обращении пресс-службы Порошенко сказано, что решение опубликуют в Официальном журнале ЕС и через 20 дней оно вступит в силу.
"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов - для безвизовых краткосрочных поездок. Исчезнут очереди в посольства и визовые центры. Останется в прошлом изнурительная тяжба по сбору бумаг. Люди сэкономят деньги, которые тратили на консульские сборы и услуги посредников", - подчеркнул Президент.
По словам Президента, это также свидетельствует о стратегической правильности европейского выбора Украины, необратимости курса на интеграцию в Европу, признании положительных сдвигов на пути реформ.
Порошенко отметил, что план визовой либерализации содержал почти 150 пунктов, которые обеспечили реальные изменения во многих сферах жизни.
"Были те задачи простыми? Конечно нет. Многие противодействовал, как извне, так и изнутри. Но долгий и сложный путь мы прошли вместе. Мы это сделали! Политики, которые принимали ответственные решения, как в случае с электронным декларированием. Гражданское общество, которое поддерживало движение в Европу. Наши друзья в Евросоюзе, которые противодействовали многочисленным попыткам российского лобби заблокировать наш "безвиз". И главное, украинские солдаты, на востоке защищают и Украину, и весь континент. И вам, дорогие боевые побратимы, низкий за это поклон", - отметил Президент.
"Но "безвиз" - это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу. Это - гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы разрываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - говорится в сообщении.
Порошенко поприветствовал украинцев с этим историческим решением.