Акт о безвизе подпишут в Страсбурге 17 мая с участием Порошенко

Источник: Українські новини

Совет министров Евросоюза добрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия. 17 мая в Страсбурге - как мы договорились с нашими европейскими друзьями, - торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту Президента", - написал Порошенко.

Также Порошенко поздравил всех украинцев с этим важным решением.

"Приветствую вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением. Это - как будто возвращение домой после долгого и изнурительного путешествия ... Возвращение к нашему общему европейскому дому. Мы порываем с постсоветским прошлым и все больше становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - сообщил Президент.