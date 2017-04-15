Активисты пикетировали АП с требованием привлечь к ответственности сепаратистов: "Порошенко, роззуй очі!" и "Чому влада захищає зрадників?".

Источник: ЦЕНЗОР.НЕТ

Активисты пикетировали здание Администрации Президента с требованием привлечь к ответственности лиц, которые, по данным активистов, активно содействовали захвату админзданий боевиками в Донецкой области.

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ



Активисты держали плакаты с именами украинских политиков, чиновников. которые, по их данным имеют отношение к захвату админзданий или другим фактам содействия боевикам на Донбассе, а также плакаты с призывами к власти привлечь к ответственности данных лиц.



На митинге выступили нардеп (БПП) Мустафа Найем, журналист-блогер Денис Казанский и народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов.



По словам Найема, требования и собранные данные будут переданы в Администрацию Президента, а также будут требовать жесткой реакции на озвученные факты.



"Порошенко, роззуй очі!" именно такую акцию мы проводим под Администрацией Президента. Акция посвящена коллаборантам и сепаратистам, которых вот уже 3 года никак не могут посадить. Давайте не забывать и требовать наказания!" - заявил один из организаторов акции народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов.



"В эти дни три года назад в Донбассе произошли драматические события, которые повлекли начало боевых действий и привели к гибели 10 тысяч человек. 6 апреля произошел захват ОГА в Донецке и здания СБУ в Луганске. 12 апреля в Славянск вошла группировка российских диверсантов под руководством Игоря Гиркина. Этому предшествовала тщательная подготовка и раскачка ситуации на местах, которая осуществлялась местными чиновниками и политиками из Партии регионов, КПУ и различных мелких маргинальных организаций. На следующий день после вторжения россиян в Славянск Александр Турчинов объявил о начале АТО. Три года - солидный срок. Трех лет вполне достаточно, чтобы подумать над причинами трагедии 2014 года и принять все необходимые меры для того, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. Этого срока также вполне достаточно для того, чтобы определить и наказать виновных в гибели тысяч украинских граждан. Ведь не бывает так, что погибает 10 тысяч человек, но при этом никто не виноват, верно?" - рассказал он.



"У истоков войны стояли вполне конкретные люди, фамилии которых я никогда не стеснялся называть. Это бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который еще в феврале врал дончанам о том, что в город едут автобусы с боевиками Правого сектора, которые хотят устроить массовые беспорядки. Это бывший губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, который накануне "русской весны" собирал у себя мэров городов области и давал им указание создавать "боевые дружины" из людей, имеющих зарегистрированное охотничье оружие (якобы для защиты от Правого сектора). Это народные депутаты от Партии регионов, которые дали указания своим людям подготавливать массовые беспорядке и принимать в них участие. Тут речь идет прежде всего о Николае Левченко, который 28 февраля привел в Донецкий горсовет своего знакомого Павла Губарева и попросил дать ему слово для выступления.

За самим Левченко издавна стояли Ринат Ахметов и Борис Колесников. Это начальник донецкой милиции Роман Романов, который согласился не мешать Губареву и его людям захватить здание Донецкой ОГА, и дал указание милиции не оказывать сопротивления. Это мэры городов Донецкой и Луганской областей, которые занимались сначала организацией беспорядков в своих городах, выступали на митингах под флагами России и ДНР, а затем проводили незаконный референдум 11 мая. Юрий Хотлубей (Мариуполь), Валерий Гнатенко (Дружковка), Андрей Аксенов (ныне мэр Доброполья, ранее поселковый голова), Сергей Кравченко (Луганск), Валентин Казаков (Северодонецк), Сергей Хортив (Рубежное) - все эти люди так и не были не наказаны за призывы к расколу Украины и разжиганию военного конфликта. Более того, почти все они сегодня остаются на своих постах. Власть снова отдала Донбасс на откуп откровенным врагам государства, которые в глубине души ненавидят Украину и готовы договариваться со страной-агрессором, если она вновь будет заинтересована в их услугах", - детализировал Фирсов.





"Материалы, свидетельствующие о деятельности местных властей Донетчины и Луганщины в 2014 году, находятся в широком доступе. Сохранились видеозаписи выступлений мэров и депутатов местных советов от ПР и КПУ на антиукраинских митигах под знаменами оккупантов. Их вину подтверждают также многочисленные свидетели. Слепы только правоохранители, которые в упор не видят состава преступления в действиях этих людей. Чего стоит одно только выступление Валентина Казакова, который открыто говорил на митинге в марте 2014, что создает в Северодонецке "народные дружины" - прообраз так называемого "народного ополчения"! И этот человек до сих пор является в своем городе мэром! В 2015 году власть предпочла договориться с ним и позволить ему снова победить на выборах, вместо того, чтобы спросить по всей строгости закона.

На сегодняшний день проблемы с законом имеют лишь несколько организаторов антиукраинского мятежа в 2014 году. Это Неля Штепа (Славянск), Владимир Слепцов (Дзержинск, ныне Торецк), Юрий Борисов (Стаханов), Александр Ефремов (Луганск). Но и с ними все далеко не однозначно. За три года никто из них так и не услышал приговор суда. Все эти люди просто находятся в СИЗО, и далеко не факт, что в итоге получат обвинительный приговор. Ведь ряд резонансных дел по организаторам войны в Донбассе власть уже развалила. Бывший мэр Дебальцево Владимир Проценко, который вместе с казаком Козицыным заседал в городском совете, был оправдан. Одного из поджигателей войны в Луганске Арсена Клинчаева СБУ выпустила в Россию. Позволили сбежать председателю Луганского облсовета Валерию Голенко, призывавшему в Луганск российские войска в марте 2014. Продолжать этот список можно долго", - добавил экс-нардеп.



"Вместо того, чтобы зачистить Донбасс от преступников и государственных изменников, власть просто решила понять и простить организаторов войны. Освобожденные от боевиков территории Донецкой и Луганской областей снова отдали в руки людям, которые пригласили боевиков и подстрекали людей на участие в конфликте. Освобожденный Донбасс опять сдали местным преступным кланам, которые еще в начале 90-х установили над ним контроль. Как не прискорбно это признавать, очередной договорняк между властью в Киеве и донецкими кланами состоялся. Вместо того, чтобы наказывать настоящих организаторов незаконного референдума и разжигателей войны, наказывают в основном каких-то стрелочников. Вот классический пример такого абсурда. В Дружковке суд дал 5 лет условного срока пенсионерке, которая занималась организацией "референдума" 11 мая. Осудили какую-то старуху, в то время, как к властям города нет вопросов! Ну такая активная попалась пенсионерка - сама на свой страх и риск без всяких указаний сверху организовала референдум, нашла помещения, договорилась с владельцами, установила избирательные урны, а мэр Гнатенко совершенно тут не причем. Поверить в такое может только полный идиот. Жалко, что власть принимает нас за таких идиотов", - констатировал Фирсов.



"Такую политику нельзя назвать никак иначе, кроме как предательством украинского населения Донбасса и всего юго-востока. Сегодня в стране возникла мода - подозревать всех жителей Донбасса в сепаратизме. Устоялся стереотип - выходец из Донецка, значит сепаратист. Но что делать жителям Донбасса, если государство не защищает их интересы? Куда обращаться? Кому звонить? Наказать преступников и коллаборационистов необходимо для того, чтобы сохранить страну и обеспечить безопасность наших граждан. Ведь пока предатели контролируют Донбасс, нет никакой гарантии, что события весны 2014 года там не повторятся опять. Неужели кто-то думает, что однажды предавшие Украину люди не сделают это снова, когда им выпадет такая возможность? Разве не для того придумали закон, чтобы защищать интересы людей? Так почему же в Донбассе закон не работает и украинцы снова оставлены один на один с преступниками, которые готовы разрушить их дома и их жизни, если поступит такой приказ?

Вместо того, чтобы действовать в национальных интересах Украины, ослаблять группировки, ориентированные на Россию и усиливать проукраинские элиты Луганской и Донецкой областей, Порошенко действует в Донбассе ровно наоборот. Люди, которые в 2014 году пытались проводить в Донбассе проукраинскую политику, были просто брошены и остались без поддержки. Зато негласным смотрящим по Донецкой области является человек Иванющенко - Олег Недава. Этому позору не может быть никакого оправдания. Получается, что жителей Донбасса сначала отдают коллаборационистам, как крепостных, а потом обвиняют в том, что регион является сепаратистским. А может ли быть иначе с таким подходом? Нам государство вообще для чего нужно? Разве не для того, чтобы давить в зародыше все деструктивные силы и усиливать конструктивные? Мы говорим не об абстрактных вещах. Погибли люди. Много людей. Среди них были мои знакомые - молодые, здоровые, честные люди, искренне любившие свою страну. И за это должны ответить конкретные преступники. Не терпилы, а организаторы, управлявшие процессом", - резюмировал Фирсов.

Активисты пикетировали АП с требованием привлечь к ответственности лиц, которые, по их данным, содействовали боевикам на Донбассе.

