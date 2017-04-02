Amazon планируют запустить в Украине до конца года

Источник: КорреспонденТ.net

Укрпочта планирует привести в Украину американский интернет-гипермаркет Amazon, сообщил в эфире 5 канала генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.

"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это - международный почтовый оборот, нужно некоторое время. Логистически мы готовы, но это - международные соглашения, и в этом случае мы имеем дело с американской почтой", - заявил он.

Он также добавил, что Amazon - большой монополист, и "они не очень быстро двигаются".

"Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами. Таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары", - сказал Смилянский.

По его словам, Amazon может заработать в Украине уже до конца 2017 года.

"Очень хочу до конца 2017 года, но обещать не буду, пока не уверен", - сказал директор Укрпочты.

Ранее Укрпочта пообещала доставлять товары с Amazon через американскую почтовую компанию.

Amazon.com - крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет.