Amazon планируют запустить в Украине до конца года
Источник: КорреспонденТ.net
02.04.2017
Укрпочта планирует привести в Украину американский интернет-гипермаркет Amazon, сообщил в эфире 5 канала генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.
"Сейчас мы очень хотим завести Amazon в нашу страну. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, потому что это - международный почтовый оборот, нужно некоторое время. Логистически мы готовы, но это - международные соглашения, и в этом случае мы имеем дело с американской почтой", - заявил он.
Он также добавил, что Amazon - большой монополист, и "они не очень быстро двигаются".
"Остальное - это сотрудничество с нашими таможенными органами. Таможня должна увеличить штат, чтобы пропускать эти товары", - сказал Смилянский.
По его словам, Amazon может заработать в Украине уже до конца 2017 года.
"Очень хочу до конца 2017 года, но обещать не буду, пока не уверен", - сказал директор Укрпочты.
Ранее Укрпочта пообещала доставлять товары с Amazon через американскую почтовую компанию.
Amazon.com - крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет.
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