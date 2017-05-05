Английский язык теряет значимость в Европе - Юнкер

Источник: КорреспонденТ.net

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что английский язык постепенно теряет значимость в Европе, передает Интерфакс-Украина.

"Медленно, но уверенно английский теряет значимость в Европе", - сказал Юнкер в Европейском университете Флоренции на 7-й конференции о состоянии Европейского союза.

После этого глава Еврокомиссии продолжил речь на французском языке, пояснив это тем, чтобы его поняли во Франции в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

При этом Юнкер назвал "трагедией" решение Великобритании покинуть ЕС.

"Мы будем честно вести переговоры с нашими британскими друзьями, но давайте не будем забывать, что не ЕС отказывается от Соединенного Королевства, а наоборот, и это будет иметь значение в предстоящие годы", - сказал он.

Напомним, что еще два года назад сообщалось, что английский язык сдает позиции в крупных городах США.