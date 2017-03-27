Антикоррупционеров обязали отчитываться о доходах

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который освобождает ряд военнослужащих от необходимости заполнять электронные декларации, но вводит обязательное электронное декларирование для представителей неправительственных общественных организаций (НГО).

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады. "Закон подписан. 27.03.2017 возвращен с подписью от президента", – сказано на сайте.

Отметим, что Брюссель заявил о недопустимости нормы, по которой антикоррупционные активисты и их контрагенты должны подавать е-декларации. Также с критикой закона выступил комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Ган.

Против этого закона выступили представители Великобритании, США и Канады. Так, посольства Великобритании и США заявили, что этот закон – "серьезный шаг назад" для Украины.