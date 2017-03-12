Антикоррупционный суд в Украине создадут к началу 2018 года, - Холодницкий

Источник: РБК-УКРАИНА

Заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассчитывает, что Антикоррупционный суд в Украине будет создан в конце 2017 - начале 2018 года.

Такую надежду он выразил в эфире телеканала "Интер" вечером 12 марта. "Я надеюсь, что такой суд будет создан хотя бы под конец этого года или в первых числах следующего", - сказал Холодницкий. При этом руководитель САП подчеркнул необходимость создания такого Антикоррупционного суда в Украине



