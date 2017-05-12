АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ ЗАКОН

Источник: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ



Нині з’являється все більше і більше різних способів рейдерських захоплень з використанням протизаконних механізмів.

Важливим кроком у боротьбі з рейдерством є розроблене Міністерством юстиції України та прийняте Парламентом законодавство, спрямоване на реформу системи реєстрації в Україні. Це дає можливість запровадити сучасний та дієвий механізм адміністративного оскарження дій реєстраторів через Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Так, 02 листопада 2016 року набрав чинності Закон України

від 06 жовтня 2016 року № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (так званий «Антирейдерський закон»), який спрямований на врегулювання проблемних питань захисту прав власності під час реєстраційних дій та законодавче закріплення дієвих механізмів запобігання рейдерству.

Вказаний Закон містить шляхи ліквідації популярних схем рейдерських захоплень та передбачає низку змін до законодавчих актів, а саме:

- нотаріальне засвідчення справжності підписів;

- проведення реєстраційних дій виключно на підставі судового рішення, переданого з реєстру судових рішень;

- використання реєстраторами та нотаріусами лише захищеного носія ключів;

- ускладнення процедури відкриття нового розділу в реєстрі нерухомого майна;

- кримінальна відповідальність заявника, реєстратора та зацікавленої особи до 10 років з конфіскацією, а також адміністративна відповідальність - штраф

до 8500 гривень;

до 8500 гривень; - надання права Міністерству юстиції України та його територіальним органам за результатами розгляду скарги направляти подання про анулювання свідоцтва нотаріуса;

- здійснення Міністерством юстиції України постійного моніторингу реєстраційних дій з метою виявлення порушень порядку реєстрації;

- збільшення терміну для подання скарги до Міністерства юстиції України та його територіальних органів з 30 до 60 календарних днів;

- повідомлення всіх власників юридичної особи про отримання державним реєстратором заяви про внесення змін до реєстрів;

- можливість при реєстрації бізнесу та нерухомості за бажанням власника отримати паперовий документ з підписом та печаткою державного реєстратора;

- удосконалення правового регулювання питань стягнення адміністративного збору за проведення державної реєстрації.

Прийняття «Антирейдерського закону» дає можливість закріпити європейські стандарти захисту прав власності та економічних інтересів громадян та інвесторів.

Відділ розгляду звернень та забезпечення

діяльності комісії з питань розгляду скарг

у сфері державної реєстрації

Управління державної реєстрації

Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області