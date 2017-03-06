Apple не выпустит инновационный iPhone к осени - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Новый флагманский iPhone может быть представлен позже осени, передает Business Insider. Задержка с выпуском устройства может возникнуть из-за сложностей производства.

Как отмечает источник издания, однозначно будут представлены грядущей осенью два iPhone, которые станут прямыми преемниками iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Третьей версией "яблочного" смартфона, по слухам, станет премиальная модель, оснащенная гибким OLED-дисплеем и обновленным сенсором для считывания отпечатков, стоимость которой составит более тысячи долларов.

Производство инновационного iPhone стартует не ранее сентября этого года, именно в то время, когда традиционно Apple устраивает презентации новых смартфонов. Соответственно, производитель не сможет открыть продажи гаджета осенью.