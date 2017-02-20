Артеменко исключили из фракции Ляшко

Источник: КорреспонденТ.net

Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение исключить Андрея Артеменко из состава фракции. Об этом сообщил член фракции Андрей Лозовой на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 20 февраля.

"Решение фракции Радикальной партии Ляшко – исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сложить мандат, полученный по списку РПЛ", – написал он.

Информацию о лишении Артеменко депутатского мандата подтверждает и лидер фракции Олег Ляшко. "Мы обратились к Артеменко с требованием сложить депутатский мандат, который он получил по списку Радикальной партии", – заявил он после окончания заседания фракции.

Отметим, Артеменко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.