Асад хочет получить у России новейшее ПВО

Источник: КорреспонденТ.net

Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства ПВО последнего поколения. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью РИА Новости.

"Да, это всегда имеет место – до войны и во время нее. Конечно, нам нужно больше вооружений после войны и из-за их расходования, это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии", – сказал Асад, отвечая на вопрос, идут ли какие-то конкретные переговоры с РФ относительно покупки новых систем ПВО.

Он также уточнил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения.

"Обычно мы всегда проявляем интерес к последнему поколению любой системы, но это зависит от их наличия, от политики поставщика – в данном случае РФ, от цен. Имеется много критериев, и это, конечно, зависит от технических характеристик, которые вам нужны, которые могут подойти для вашего типа войны, для вашей армии, вашего рельефа, есть много других критериев, относящихся к ПВО", – сообщил Асад.

Глава государства отметил, что на данный момент более 50% сирийской ПВО уничтожено. Именно поэтому Сирия не смогла сбить американские ракеты во время удара по аэродрому Шайрат.

"Лишь немногие знают, что террористы в самом начале своей деятельности начали с того, что уничтожили ПВО Сирии… Большая часть объектов ПВО находится за пределами городов, на окраинах. Они стали атаковать ПВО, система сильно пострадала во время кризиса. Поэтому есть много факторов, которые могут повлиять на сбивание таких ракет", – резюмировал Асад.