Ассоциация с ЕС. В Нидерландах обещают ратификацию

Источник: КорреспонденТ.net

Правительство Нидерландов твердо настроено завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции в субботу, 18 февраля.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кундерс выразил надежду на положительное голосование в парламенте Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации.

На встрече стороны также уделили особое внимание российским провокациям в Авдеевке и путям урегулирования ситуации на Донбассе.

"Кундерс заверил в неизменности дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – добавили в украинском министерстве.