Аваков назвал Скрипку идиотом, после скандальных высказываний музыканта

Источник: Українські новини

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал известного украинского певца, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку, идиотом. Об этом Аваков сказал Українським Новинам, комментируя высказывания Скрипки про гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык.

"Увы - он просто идиот. И даже ему, такому идиоту, не желаю быть в гетто идиотов", - ответил Аваков на вопрос по поводу скандальных высказываний музыканта.