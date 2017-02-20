Аваков назвал США "пиндостаном"

Источник: КорреспонденТ.net

Глава МВД Арсен Аваков назвал США "Пиндостаном", критикуя план депутата от Радикальной партии Андрея Артеменко, предусматривающий аренду Крыма Россией и снятие с ней санкций.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России - безответственный маргинал. Прав Ляшко - этого представителя Левочкина надо отправлять из парламента Украины - в аренду .. например - политическим пионерам пиндостана", - написал Аваков.

Как известно, "пиндос" является несловарным выражением в русском языке, которое используется язвительно для обозначения граждан американцев. Соответственно, "Пиндостан" - инвективное обозначение США.

Напомним, издание The New York Times сегодня сообщило о передаче советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну предложение по миру между Украиной и Россией. Также предлагались снятия санкций с России.

Этот план разработал нардеп Артеменко, который позже подтвердил его передачу в Белый Дом.

Позже у Трампа подтвердили сам факт встречи Артеменко и Флинна, однако заявили, что тема санкций не поднималась.