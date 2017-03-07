Аваков призвал запретить деятельность российского "Сбербанка" в Украине

Источник: РБК-УКРАИНА

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал запретить деятельность российского "Сбербанка" в стране в связи с обслуживанием на территории РФ граждан с "паспортами" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом он сообщил в своем Facebook. "Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР"… Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине?", - отметил Аваков.

Он также заявил, что считает необходимой реакцию НБУ на данный факт. "Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине! Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самозваных ДНР и ЛНР", - отметил Аваков.



