Аваков просит руководство Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса

Источник: 112.ua

Министр МВД Арсен Аваков просит руководителей Антитеррористического центра принять решение для снятия блокады Донбасса. Об этом он сказал в ходе совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Я просил бы руководителей АТЦ, взвешивая все соответствующие полномочия антитеррористического центра, который руководит всеми операциями в зоне АТО, взвесив все наши многотерпения, принять соответствующее решение. И мы эти решения обеспечим", - заявил Аваков.

Как сообщалось, 27 февраля боевики потребовали до 1 марта снять блокаду Донбасса, угрожая захватить предприятия украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь.

В свою очередь координатор "Штаба блокады торговли с оккупантами" Анатолий Виногродский назвал угрозы боевиков захватить предприятия украинской юрисдикции обычной попыткой грабежа.

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.