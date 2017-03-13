Аваков: СНБО рассмотрит санкции против Сбербанка

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко собирает 15 марта Совет национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса возможных санкций к "дочке" Сбербанка России. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK вечером в понедельник, 13 марта.

"Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине, особенно государственные, которым является Сбербанк России…. Я выступил с публичным обращением, призвав Национальный банк и СНБО принять соответствующие решения. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны и думаю, что этот вопрос будет рассматриваться", – заявил Аваков.