Аваков второй раз за полгода обещает ликвидировать пожарную инспекцию

Источник: Українські новини

26 февраля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пожарная инспекция будет ликвидирована в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире "1+1".

"В ближайшее время мы объявим о полном сокращении, уничтожении такого понятия, как пожарная инспекция", - сказал Аваков.

Министр также отметил, что данный орган занимался тем, что просил деньги за успешное прохождение инспекции. Министр признал, что сотрудники инспекции занимаются преимущественно вымогательством денег за успешное прохождение проверок противопожарной безопасности.

Аналогичное заявление Аваков сделал еще в сентябре 2016 года.

"Мы хотим предложить реформу Службы чрезвычайных ситуаций. Эта реформа включает в себя три важнейших шага. И первый шаг - мы ликвидируем пожарную инспекцию", - рассказал глава МВД 15 сентября.

Недавно также заместитель министра Анастасия Деева пообещала ликвидировать пожарную инспекцию, которая "славится" своей коррумпированностью.