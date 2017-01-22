Авакова допросили по делу Януковича
Источник: Українські новини
22.01.2017
Генеральная прокуратура на этой неделе (16-22 января) допросила министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о государственной измене бывшего Президента Виктора Януковича.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью телерадиокомпании "Студия 1+1", передают Українські Новини.
"Мы уже допросили 32 свидетеля", - сказал он.
По его словам, важные показания по делу дал Аваков, который фактически подтвердил побег Януковича в Россию.
Также Луценко добавил, что в рамках расследования были допрошены 2 депутата Государственной Думы России.
Он убежден, что в этом деле украинский суд поставит точку.
По его прогнозу, до марта должен начаться судебный процесс.
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