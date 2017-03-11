Авдеевка осталась снова без света из-за обстрелов

Источник: КорреспонденТ.net

Город Авдеевка Донецкой области в субботу, 11 марта, снова остался без электроснабжения из-за обстрелов. Как сообщил губернатор области Павел Жебривский на своей странице в Facebook, без электроэнергии остались город, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция (ДФС).

"Без электроэнергии город, коксохим, ДФС. По выработанному алгоритму подключаем жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию. Дали в СЦКК заявку на восстановительные работы на ЛЭП", – написал он.

В свою очередь глава областной полиции Вячеслав Аброськин уточнил, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

"Боевики ДНР обстреливают Авдеевку. Попадания в жилые дома на ул.Менделеева, 3 и 5, а также на ул.Чкалова, 28. К счастью, пострадавших нет. Город вновь без электричества", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.