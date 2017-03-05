"Автомайдан" блокирует здание суда, где находится Насиров

Источник: Українські новини

Участники "Автомайдана" заблокировали автомобилями выезды с территории Соломенского райсуда Киева, где должны были сегодня, 5 марта, избрать меру пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом они сообщают на своей странице в Facebook.

"Кто как, а мы уже начинаем", - пишут участники "Автомайдана".

"Насиров тут не пройдет", - подчеркивается в сообщении.