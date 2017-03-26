Балаклею полностью разминировали
Источник: КорреспонденТ.net
26.03.2017
Разминирование города Балаклея и других населенных пунктов Харьковской области полностью завершено. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 26 марта.
По ее словам, всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов. Также восстановлено электроснабжение 95% абонентов, которые были отключены.
"По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме", – отметила Светличная.
По ее словам, восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируется в течение 2-3 дней.
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