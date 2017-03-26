Балаклею полностью разминировали

Источник: КорреспонденТ.net

Разминирование города Балаклея и других населенных пунктов Харьковской области полностью завершено. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 26 марта.

По ее словам, всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов. Также восстановлено электроснабжение 95% абонентов, которые были отключены.

"По остальным есть серьезные разрушения энергосети, аварийные бригады работают в усиленном режиме", – отметила Светличная.

По ее словам, восстановить газоснабжение во всех населенных пунктах района планируется в течение 2-3 дней.