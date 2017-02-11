Банк Порошенко в 2016 увеличил прибыль в 1,5 раза

Источник: Українські новини

Международный инвестиционный банк, основным акционером которого является Президент Петр Порошенко зафиксировал в 2016 году прибыль 42,67 млн гривен, что на 63% (или в 1,6 раза) больше, чем в 2015 году (26,23 млн гривен).

По сравнению с 2014 годом банк увеличил прибыль в 2,7 раза (15,96 млн гривен).

Убыток банков в прошлом году составил 159 млрд гривен.

На 1 января 2017 года банк занимал 25-е место в банковской системе по объему активов (6,9 млрд гривен).

За прошлый год активы выросли в 1,3 раза с 5,5 млрд гривен.

60% акций Международного инвестиционного банка принадлежит Петру Порошенко, 15% - Игорю Кононенко