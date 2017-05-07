Банк Порошенко втрое увеличил прибыль

Источник: КорреспонденТ.net

Международный инвестиционный банк по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в квартальном финансовом отчете, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету банка, его чистый процентный доход в перовом квартале уменьшился на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 45,584 млн гривен.

С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 21,945 млн гривен, что 3,3 раза больше, чем в первом квартале-2016.

Кроме того, банк получил 22,443 млн гривен комиссионного дохода, что на 39,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Активы банка за первые три месяца года снизились на 2,9% - до 6,692 млрд гривен, в том числе кредиты и задолженность клиентов - на 6,4%, до 1,985 млрд гривен.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 161,626 млн гривен, собственный капитал вырос на 12,9% - до 234,948 млн гривен.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Как сообщалось, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.

Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года он заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом будет переоформлен Международный инвестиционный банк.