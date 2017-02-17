Банки США увеличат годовую прибыль на 14% при условии снижения налогов Трампом, - Bloomberg

Источник: РБК-УКРАИНА

Наиболее крупные банки Америки могут увеличить свою годовую прибыль, если президент США Дональд Трамп снизит корпоративный налог. Об этом сообщает Bloomberg. Как сообщается, во время своей предвыборной кампании Трамп давал такое обещание, заявив, что налог на прибыль корпораций может снизиться с 35% до 15%.

В частности, Трамп имел в виду такие кредитные организации, которые в совокупности могут получить дополнительную годовую прибыль в 12 млрд долларов. К ним относятся Wells Fargo, JPMorgan Chase, U.S. Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley.



