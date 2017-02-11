Беларусь отменила запрет на въезд писателю Жадану
Источник: РБК-УКРАИНА
11.02.2017
Беларусь аннулировала решение о запрете на въезд украинскому писателю Сергею Жадану. Решение об этом принято в течение нескольких часов, передает "Радио Свобода". "То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень надеюсь на то, что это не тенденция, а случай", - прокомментировал это решение Жадан в своем Facebook.
Отмечено, что этому решению белорусских властей предшествовала жесткая реакция дипломатов и публичных деятелей. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем ситуацию с задержанием Жадана.
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