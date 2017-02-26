Источник: Українські новини

Белорусы массово митингуют против "декрета о тунеядстве". В Бобруйске, Барановичах, Бресте и Витебске проходят массовые акции протеста.

Об этом сообщает издание "Белорусский партизан".

В Барановичах на площади собралось около 300 митингующих. Примерно столько же людей собралось и на площади в Бресте.

Митинг в Бобруйске, в котором принимали участие около 1500 бобруйчан, закончился принятием резолюции. При этом задержаний активистов не было.

В Витебске протест начался на площади Победы во время официального мероприятия - Масленицы. Около двух тысяч человек прошли маршем по городу.