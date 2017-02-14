Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и вернет Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым", - сказал Спайсер.

При этом он отметил, что Трамп также хочет быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации.