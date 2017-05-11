Белый дом возмущен публикацией фото Лаврова с Трампом в российских СМИ, - CNN

Источник: 112.ua

В Белом доме не ожидали, что правительство Российской Федерации позволит государственному информационному агентству опубликовать фотографии с закрытой для прессы встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Белого дома, передает CNN.

В частности, согласно сообщению, фотографии со встречи, были опубликованы российским агентством "ТАСС", а также в социальных сетях.

Источник издания отметил, что Белый дом не размещал фотографии встречи, хотя официальный фотограф Белого дома также находился в комнате. По его словам, Государственный департамент опубликовал фотографии встречи Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, но их встреча была открыта для прессы.

"Они нас обманули. В этом вся проблема с русскими - они врут", - подчекнул представитель Белого дома.

Он также пояснил, что встреча Лаврова и Трампа была закрытой для прессы, потому что такова стандартная практика - сохранять основную информацию о встречах президента с иностранными лицами низшего ранга в тайне.