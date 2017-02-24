Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам

Источник: КорреспонденТ.net

В ответ на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о намерении расширить ядерный арсенал США Берлин призвал Вашингтон и Москву к прямым переговорам о разоружении.

"Наше желание и наш призыв к обеим крупным атомным державам - чтобы они продолжили диалог друг с другом", - заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ в пятницу, 24 февраля.

По его словам, будет лучше, если контакты будут происходить "не только через Twitter или интервью", а напрямую, "поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира".

Комментировать конкретные слова Трампа в германском правительстве отказались, объяснив это тем, что президент США не сказал ничего подробного о самих планах и о том, как он их себе представляет.