Берлин призвал США и Россию к прямым переговорам
Источник: КорреспонденТ.net
24.02.2017
В ответ на высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о намерении расширить ядерный арсенал США Берлин призвал Вашингтон и Москву к прямым переговорам о разоружении.
"Наше желание и наш призыв к обеим крупным атомным державам - чтобы они продолжили диалог друг с другом", - заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ в пятницу, 24 февраля.
По его словам, будет лучше, если контакты будут происходить "не только через Twitter или интервью", а напрямую, "поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира".
Комментировать конкретные слова Трампа в германском правительстве отказались, объяснив это тем, что президент США не сказал ничего подробного о самих планах и о том, как он их себе представляет.