Берлин призвал Турцию преодолеть раскол в обществе

Источник: КорреспонденТ.net

Правительство Германии призвало Турцию преодолеть раскол в обществе, о котором свидетельствуют результаты конституционного референдума, который предусматривает значительно расширяющие полномочия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Deutsche Welle.

В совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля говорится, что почти равное распределение голосов показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество, и подчеркивают ту большую ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично президенте Эрдогане.

Меркель и Габриэль заявили, что правительство Германии принимает к сведению предварительные результаты голосования и уважает право турецких граждан принимать решения о собственном конституционном порядке.

В то же время они отметили, что глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк усомнился в том, что для проведения референдума были созданы справедливые условия, а Венецианская комиссия Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность процедурой референдума, а также вопросами, вынесенными на голосование.

В документе также выражается надежда "на скорейшее начало политических переговоров с Турцией как на двустороннем уровне, так и между отдельными европейскими институтами и Турцией".