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Берлин снова выступил за выборы в ЛДНР без границы

Источник: КорреспонденТ.net

07.04.2017

Берлин поддерживает позицию, согласно которой Киев начнет восстанавливать контроль над украинско-российской границей в Донбассе на следующий после местных выборов в ДНР и ЛНР.
 
Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает УНИАН.
  
Он напомнил, что это предусмотрено минскими соглашениями.
 
"Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи", - подчеркнул посол.
 
При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию.
 
"Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал", - сказал Райхель.
 
Посол также заявил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.
 
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