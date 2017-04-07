Берлин снова выступил за выборы в ЛДНР без границы

Источник: КорреспонденТ.net

Берлин поддерживает позицию, согласно которой Киев начнет восстанавливать контроль над украинско-российской границей в Донбассе на следующий после местных выборов в ДНР и ЛНР.

Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает УНИАН.

Он напомнил, что это предусмотрено минскими соглашениями.

"Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи", - подчеркнул посол.

При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию.

"Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал", - сказал Райхель.

Посол также заявил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.