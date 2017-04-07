Берлин снова выступил за выборы в ЛДНР без границы
Источник: КорреспонденТ.net
07.04.2017
Берлин поддерживает позицию, согласно которой Киев начнет восстанавливать контроль над украинско-российской границей в Донбассе на следующий после местных выборов в ДНР и ЛНР.
Об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель, передает УНИАН.
Он напомнил, что это предусмотрено минскими соглашениями.
"Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи", - подчеркнул посол.
При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию.
"Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал", - сказал Райхель.
Посол также заявил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что проведение выборов на Донбассе возможно до выведения оттуда российских военных подразделений.
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