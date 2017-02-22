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Берлин: Трудно понять, почему на Донбассе стреляют

Источник: КорреспонденТ.net

22.02.2017

Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что трудно понять, почему на Донбассе соблюдается режим тишины.
 
15 февраля в Минске договорились об отводе вооружений с 20 февраля. Тем не менее, его так и не произошло. Стороны обвинили друг друга.
 
"Трудно понять, почему, несмотря на договоренности, прекращение огня не соблюдается", - цитирует Габриэля Twitter Министерства иностранных дел Германии.
 
При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутые соглашения на переговорах в Минске ничего из этого не выполняется.
 
"Мы можем только апеллировать к обеим сторонам прямо сейчас начать выполнять достигнутые договоренности, прямо сейчас их реализовать - иначе есть риск усиления военной эскалации со многими дальнейшими жертвами и продолжения застоя в политическом процессе", - говорится в заявлении МИД Германии.
 
Ранее сообщалось, что на полях встречи глав МИД стран G2 Габриэль в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал повлиять на сепаратистов Донбасса, чтобы заставить их отвести оружие от линии соприкосновения.
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