Берлин: Трудно понять, почему на Донбассе стреляют

При этом в немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на достигнутые соглашения на переговорах в Минске ничего из этого не выполняется.

"Мы можем только апеллировать к обеим сторонам прямо сейчас начать выполнять достигнутые договоренности, прямо сейчас их реализовать - иначе есть риск усиления военной эскалации со многими дальнейшими жертвами и продолжения застоя в политическом процессе", - говорится в заявлении МИД Германии.

Ранее сообщалось, что на полях встречи глав МИД стран G2 Габриэль в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал повлиять на сепаратистов Донбасса, чтобы заставить их отвести оружие от линии соприкосновения.