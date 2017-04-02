Безвиз Украины тормозят выборы во Франции - СМИ
Источник: КорреспонденТ.net
02.04.2017
Задержка введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом связана с выборами президента во Франции, сообщает Польское радио со ссылкой на западных дипломатов.
"Вполне возможно, что решение Совета ЕС по либерализации визового режима будет принято в мае, хотя это пока не подтверждено. Если это произойдет, то уже летом украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз", - сказал один из дипломатов ЕС.
Указано, что официально чиновники объясняют отсутствие окончательного срока в этом вопросе процедурными аспектами, а также желанием дать этому важному событию "должностной фон", и возможность его оглашения в присутствии представителей высшей власти Украины.
"Однако, европейские дипломаты признают также, что страны ЕС не хотят спешить в этом деле из-за президентских выборов во Франции, намеченных на рубеже апреля-мая. Иммиграция и защита границ являются одними из главных тем избирательной кампании. Отмена виз ЕС для граждан более 40-миллионной страны может быть использована радикалами и евроскептиками - опасаются дипломаты ЕС", - сообщает издание.
Ранее глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что уже в июне Украина может получить безвизовый режим.
Грицак: полковника СБУ убили из-за его работыМэр Одессы Труханов задекларировал 1,6 млн гривен и $373 тыс. доходов семьи