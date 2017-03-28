Безвизовый режим Грузии с ЕС вступил в силу
Источник: 112.ua
28.03.2017
Между Грузией и Евросоюзом с 28 марта начал действовать безвизовый режим. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии было опубликовано 8 марта в официальном журнале Европейского Союза. Через 20 дней, то есть сегодня, 28 марта, оно вступает в силу.
Теперь граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза по биометрическим паспортам без виз не более чем на 90 дней в течение полугода.
Напомним, вопрос либерализации визового режима для Украины будет рассмотрен Европарламентом 5-6 апреля. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте законодательного органа ЕС повестка дня.
Согласно опубликованной информации, 5 апреля в Европарламенте пройдут дебаты по вопросу либерализации визового режима. А уже 6 апреля этот вопрос будет вынесен на голосование.