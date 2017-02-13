Билеты на Евровидение начнут продавать 14 февраля: стоимость до 500 евро

Источник: 112.ua

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 поступят в продажу 14 февраля в 20:15. Об этом сообщает пресс-служба НТКУ.

Около 70 000 билетов будут проданы на 9 концертов песенного конкурса, который пройдет в мае в Международном выставочном центре в Киеве. В частности они будут продаваться на 6 репетиций, два полуфинала и финал Евровидения-2017.

Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд рассказал: "Мы рады, что билеты поступили в продажу так быстро, несмотря на некоторую задержку. Уверены, что НТКУ нашла надежного партнера, компанию Concert.ua, и их сервис станет удобным способом приобрести билеты на долгожданное событие для огромного количества фанов Евровидения из разных стран. Также мы убеждены, что все, кто приобретет билеты, прекрасно проведут время в Киеве уже в мае этого года".

Цена билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, а приобрести их можно будет на сайте www.concert.ua. Вещатель-организатор конкурса - Национальная общественная телерадиокомпания Украины - привлекла компанию "В Ticket", которой принадлежит Concert.ua.

"Мы придерживаемся нашего слогана песенного конкурса Евровидение-2017 - "Уважайте многообразие". Именно поэтому позаботились о том, чтобы билеты на шоу были доступны для всех слоев населения - от влюбленных студентов до состоятельных людей", - отметил заместитель генерального директора ОАО НТКУ Павел Грицак.