Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший глава США Билл Клинтон в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном пишет свой первый роман, основным героем которого станет американский президент. Как сообщает издание Hollywood Reporter, сюжет романа является полным вымыслом авторов.

Произведение представляет собой "уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти", говорится в совместном заявлении издательств Alfred A. Knopf и Hachette, которые занимаются публикацией романа.

"Работа над книгой о действующем президенте, рассказ о том, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме, о том, как работает Вашингтон, доставляет большое удовольствие", – отметил Клинтон.

Паттерсон, известный своими работами в жанрах детектив и триллер, прокомментировал совместную работу так: "Я рассказчик, а понимание ситуации президентом Клинтоном позволяет рассказать нам действительно захватывающую историю".

Роман получит название "Президент исчез" (The President is missing). Его публикация запланирована на июнь 2018 года.