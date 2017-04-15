Благодатный огонь прибыл в Украину

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня вечером в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет, на котором представители Украинской православной церкви Киевского патриархата привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает ТСН.

"Первыми прилетели представители УПЦ Киевского патриархата. Это был регулярный рейс", – говорится в сообщении.