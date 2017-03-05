Блокада Донбасса: активисты прекратили перекрытие железной дороги в Конотопе

Источник: РБК-УКРАИНА

Участники блокады Донбасса прекратили свою акцию по препятствовании движения поездов в городе Конотоп Сумской области. Между Укрзализныцей и активистами достигнуты договоренности, сообщает пресс-служба железнодорожного ведомства.

"Ситуация с блокированием железной дороги в Конотопе урегулирована. В частности, железнодорожники договорились предоставлять раз в месяц народному депутату - участнику блокирования железной дороги информацию о перевозках грузов между Украиной и Россией. Кроме этого, все поезда на приграничной станции Хутор-Михайловский проходят необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля. Участники блокады согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокирования", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что в переговорах принимали участие железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты.

"Благодаря слаженной работе удалось оперативно урегулировать ситуацию и избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов", - отметили в УЗ.



